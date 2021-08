A Ventimiglia Alta arriva l'Antica Gelateria d'Autore, lunedì l'inaugurazione

La caratteristica principale dell’Antica Gelateria d’Autore è la genuinità degli ingredienti. “Cerchiamo sempre il meglio della frutta, possibilmente coltivata sul nostro territorio, e lo stesso per il latte di alta qualità e la panna – racconta Paola Conio, una maestra del gelato, che gestirà il locale – con il nascituro Borgo del Forte abbiamo pensato di creare un piccolo ambiente prezioso, ricco di storia, per offrire un gelato altrettanto unico. Cittadini e turisti potranno scegliere tra coni e coppette per assaporare i nostri gusti passeggiando nella bellissima città alta. E potranno gustare anche la nostra pasticceria gelata o le torte, che si potranno portare anche a casa in pratiche borse termiche o nelle classiche scatole. Siamo pronti, con passione e amore per questo mestiere”.

E il Corsaro Nero, che si è appena “insediato” nella piazzetta del Funtanin, che ne pensa di questa novità? Approva! Tanto che nell’Antica Gelateria d’Autore ci sarà un gusto dedicato anche al mitico personaggio di Salgari.

Tutto è pronto, quindi, per l’apertura della gelateria, nuovo punto di aggregazione della città alta, lunedì alle 17 in via Garibaldi numero 22.