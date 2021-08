Ventimiglia: ancora burocrazia per chi è stato colpito dalla tempesta 'Alex', il Sindaco "Servono sistemi più rapidi"

In piena attività i messi del Comune di Ventimiglia che hanno iniziato a notificare ai privati cittadini ventimigliesi, colpiti dalla tempesta ‘Alex’ della notte del 2 ottobre scorso, le ulteriori istruzioni governative per cercare di ottenere un minimo contributo risarcitorio.

La conferma arriva dal sindaco Scullino che non nasconde il suo disappunto: “Credo che purtroppo si continui con un eccesso di burocrazia. Siamo stati messi in ginocchio dall’acqua e dal fango, i nostri cittadini hanno subito un danno immenso, si sono messi a lavorare per spalare il fango dalle loro proprietà in silenzio e con grande sacrificio. Avevano già presentato una domanda e adesso presenteranno la seconda, ma occorrerebbe procedere con sistemi più rapidi e incisivi”.

Il Sindaco Scullino si riferisce alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio scorso, con la quale sono state previste risorse, per quanto riguarda i danni occorsi al patrimonio privato di competenza comunale, unicamente per gli interventi di recupero della funzione abitativa per le abitazioni principali e per le parti comuni dei condomini con almeno un'abitazione principale o per le associazioni senza scopo di lucro che hanno subito la compromissione della propria integrità funzionale. “Non siamo quindi ancora giunti ad un provvedimento valido per tutti - continua il Sindaco Scullino - e che copra tutti i danni ma solo alcuni e con un limite massimo di 5.000 euro, è poco e occorre seguire via meno complesse, purtroppo l’amministrazione non può fare altro che informare e per questo stiamo notificando centinaia di comunicazioni ai cittadini che avevano segnalato il danno”.

“La Regione Liguria - dicono invece dagli uffici dell’Amministrazione comunale - ci ha prontamente informati sulla procedura. Per utilizzare queste risorse è necessario procedere alla raccolta di una nuova domanda di contributo secondo le indicazioni del Decreto, nel quale sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande B1 da privato/associazione senza scopo di lucro-condominio al Comune, e la successiva trasmissione da Comune a Regione. Per questo motivo il Comune di Ventimiglia sta comunicando ai soggetti che hanno a suo tempo segnalato i danni con le modalità previste (mod. D) della possibilità di accedere ai contributi in oggetto”.

Cliccando QUI la pagina di Protezione Civile dove è possibile avere tutte le informazioni disponibili riguardo i contributi previsti dall’Ordinanza nazionale n.710/2020 per il riscontro dei danni subiti dai soggetti privati, condomini, associazioni senza scopo di lucro.

Dall'amministrazione precisano che “La richiesta danni non riguarda quindi le attività commerciali ma solo i privati cittadini che avevano già segnalato i primi danni. Si spera che presto, attraverso la Camera di commercio si prosegua l'iter previsto per i commercianti”.