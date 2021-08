Vallecrosia: approvato l'intervento di riqualificazione in via Don Bosco candidato nel Programma Regionale di Rigenerazione Urbana

Il Comune di Vallecrosia ha approvato la candidatura per l'intervento di riqualificazione della parte alta di via Don Bosco, ai fini dell'inserimento all'interno del 'Piano degli interventi' nell'ambito del 'Programma regionale di rigenerazione urbana'.

L'intervento intende riqualificare, tramite una ristrutturazione urbanistica, la parte nord di Via Don Bosco, il tratto che dalla rotonda sulla via Romana conduce all'incrocio con via Angeli Custodi, dove si trova l'edificio dell'ex Casa Comunale. Gli obiettivi sono volti a migliorare la qualità ambientale, architettonica e sociale, migliorando la mobilità sostenibile.

L'intervento è in grado di garantire anche maggiore sostenibilità infrastrutturale, con il proposito di abbattere barriere architettoniche e tutti gli ostacoli difficilmente superabili da persone con difficoltà motorie. La riqualificazione di via Don Bosco è in grado di esaltare in maniera indiretta l'edificio storico dell'ex Casa Comunale fornendo allo stesso un contesto urbano, dunque, maggiormente accessibile.

Il quadro tecnico economico prevede l'impiego di una somma pari a 249mila euro.