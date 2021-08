72° Festival di Sanremo: la data c’è, il conduttore c’è, ora manca ‘solo’ la convenzione tra Rai e Comune

La data è ufficiale: dall’1 al 5 febbraio. Il conduttore è ufficiale: sarà il ‘triplete’ di Amadeus. Ora manca ‘solo’ la stretta di mano tra Comune e Rai e la trattativa per la nuova convenzione sembra ancora in alto mare.

L’ultimo contatto tra le parti risale alla scorsa primavera quando ancora in viale Mazzini si dovevano scegliere i nuovi vertici. Poi, in estate, è tornato il silenzio. L’unica telefonata sull’asse Sanremo-Roma è stata quella tra il sindaco Alberto Biancheri e Amadeus poche ore prima della nomina di ‘Ama’ alla terza conduzione consecutiva. Complimenti e cordialità reciproche, un passaggio sulla corsa per l’organizzazione del prossimo Eurovision Song Contest, ma nessun cenno alla fredda burocrazia.

Cenno che, però, dovrà per forza farsi nei prossimi mesi per non arrivare sotto data come lo scorso anno quando la deroga venne messa nero su bianco a un paio di settimane dall’inizio della kermesse. Diversi i temi sul piatto: l’importo, ovviamente, ma anche le strutture con la Rai che punta sempre di più sul PalaFestival per il dopo Ariston.

La convenzione 2017/2020 era stata prorogata per via dell’emergenza covid e per consentire lo svolgimento della 71ª edizione con tutte le complicazioni del caso. Ma ora si dovrà tornare al vecchio format triennale, sedersi a un tavolo e capire le cifre, i progetti, le intenzioni delle parti.

Quando? Da fonti ufficiali di palazzo Bellevue non trapelano date, ma è ipotizzabile che un incontro venga fissato in calendario al più presto proprio per evitare fastidiose repliche già viste a queste latitudini con ritardi che non fanno bene a nessuno.