Dal 19 al 21 agosto, sport è cultura ad Arma di Taggia: ci sarà anche la leggenda Marco Olmo

Per presentare la manifestazione sono intervenuti: l'assessore al turismo Barbara Dumarte; il consigliere allo sport, Raffaello Bastiani; la consigliere comunale alla cultura e consigliere regionale, Chiara Cerri; il presidente dell'associazione Samuele Di Fiore; l'artista e segretario della ASD, Andrea Fagioli. Presente nel pubblico anche il vicesindaco Espedito Longobardi.

LE DICHIARAZIONI - “Questo è un evento che ci porta in una location unica per parlare di cultura sport e divertimento. Siamo davvero onorati di portare un appuntamento di questo livello” - ha detto l’assessore al turismo Barbra Dumarte.

“Veniamo da un periodo che ci ha costretto a non poter fare gare podistiche così abbiamo pensato a un evento che potesse essere importante per noi e ci permettere di mostrare un po’ del nostro mondo. Saranno tre giorni di sensibilizzazione su quello che facciamo, lo sport in generale e in particolare la corsa, uniti all’aspetto culturale. - sottolinea Andrea Fagioli - Sembra a volte difficile collegare sport e cultura ma in realtà lo sport è cultura. Pensiamo ad esempio a tutti i personaggi sportivi e a come hanno inciso sulla cultura dei popoli con le loro gesta. Anche per questo abbiamo legato alla tre giorni una mostra di pittura dove ci saranno dodici personaggi che hanno inciso sulla cultura e la storia di tutti noi. Un piccolo spoiler, ci saranno un quadro dedicato a Michele Graglia e uno a Marco Olmo”.

“In questa pandemia ci siamo avvicinati nello sport. Non bisognerebbe mai approcciare qualsiasi sport di impeto - aggiunge Samuele Di Fiore - Senza una opportuna conoscenza dei segnali che ci dà il nostro corpo si rischia di deragliare. Spesso si vuole fare tutto e subito. Lo sport e la corsa prevede un metodo e una opportuna conoscenza del nostro corpo e questa tre giorni si va a collegare a tutto questo con: scienza, esperienza e divertimento”.

“Crediamo tanto in questo evento. - rimarca Chiara Cerri - Sono più di 100 gli iscritti a questa ASD. Mi piace sottolineare come questo sia un momento di grande difficoltà dove in tanti stanno rinunciando all’organizzazione di eventi e loro hanno avuto coraggio. Per noi che siamo del territorio e siamo capofila è un onore essere vicini a loro e sostenerli in questo progetto”

“Un progetto che mi ha lasciato a bocca aperta quando ce l’hanno presentato. - ricorda Raffaello Bastiani - Non sempre è facile trovare una associazione che abbia forza e inventiva per un progetto così. Abbiamo faticato non poco per trovare la maniera giusta per collaborare e aiutarli. In loro ho trovato collaboratori e persone con la testa sul collo. Che ci ha portato alla nascita di un gruppo di aiuto comune. Lo sport è cultura e come comune ci ha fatto piacere essere insieme a loro e in futuro li aiuteremo nello sviluppare altre progettualità”.