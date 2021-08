Saranno intensificati controlli a Gouta: Cristian Rodini "Dobbiamo garantire la sicurezza ed evitare gli incendi"

Visto l'approssimarsi della festività di Ferragosto, verranno intensificate le attività di controllo e prevenzione a tutela della zona Gouta e Margheria dei boschi. La conferma ci arriva dal vice Presidente del Parco delle Alpi Liguri, Cristian Rodini.

“Al fine di garantire e salvaguardare la sicurezza dei nostri bambini e di tutti gli amanti della natura che si recheranno in montagna per sfuggire al gran caldo – evidenzia Rodini - ho ritenuto questa azione fondamentale, anche per prevenire gli incendi boschivi. Ringrazio per la disponibilità i Carabinieri Forestali, nonché gli altri corpi impegnati. Il bosco è di tutti, abbiamo il dovere di tutelarlo”.