Sanremo: negozianti senza mascherine, intervento della Polizia Municipale al Mercato Annonario

A poco più di tre ore dalla pubblicazione del nostro articolo, il comando di Polizia Municipale di Sanremo ha risposto ‘presente’.

Sono così scattati immediati controlli degli agenti al Mercato Annonario di Sanremo dove, come questa mattina abbiamo raccontato, molti commercianti si ostinano a non indossare la mascherina al contrario dei clienti che, invece, sono in genere ligi alle regole.

Nei mesi scorsi la Municipale era già intervenuta arrivando anche a sanzionare chi non indossava la mascherina, ma, evidentemente, nemmeno le sanzioni sono servite. E ieri mattina abbiamo notato come molti commercianti la indossassero ma solo al collo, mentre altri propio non l’avevano.

La Polizia Municipale, dopo l’intervento di questa mattina, proseguirà con i controlli mirati anche nei prossimi giorni.