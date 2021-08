Sanremo: 93enne chiama il 112 per chiedere beni di prima necessità, la Polizia le compra da mangiare e le rimedia un frigorifero

Gli agenti della Polizia di Sanremo hanno prestato assistenza nei giorni scorsi a una donna di 93 anni che aveva richiesto aiuto al 112 trovandosi in una situazione di indigenza e priva dei basilari mezzi di sussistenza. Aveva semplicemente chiesto alcuni generi di prima necessità.

Gli agenti delle volanti e il poliziotto di quartiere sono così intervenuto e, dopo averla tranquillizzata, si sono adoperati per comprarle alcuni generi alimentari assicurandole, al contempo, l'interessamento dei Servizi Sociali per risolvere le problematiche legate all'affitto da pagare.



Nei giorni successivi, il personale del commissariato ha fatto nuovamente visita all’anziana donna e, avendo notato che necessitava con urgenza di un frigo per conservare gli alimenti ed anche alcune medicine, si sono adoperati, grazie ad un donatore, a procurargliene uno che è stato fatto recapitare a casa dagli stessi poliziotti di quartiere.

La situazione dell’anziana donna, commossa per il gesto, continuerà a essere seguita nelle prossime settimane.