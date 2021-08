Perinaldo: il gradino crea problemi a una mamma con carrozzina, il Sindaco si mette al lavoro con l'operaio comunale (Foto)

Il Sindaco si alza le maniche e diventa operaio, insieme ad un dipendente del Comune. E’ accaduto questa mattina, quando il primo cittadino del piccolo centro dell’entroterra, Vincenzo Di Donato, è transitato davanti al bar ‘Au Gaggian’, mentre una donna con la carrozzina non riusciva a entrare nel dehors del locale, perché un gradino non consentiva il passaggio con la carrozzina, sulla quale c’era il figlio della donna.

Il Sindaco ha quindi chiamato un dipendente comunale, al quale ha chiesto di andare a prendere il bitume per sistemare l’area, in modo da evitare che il fatto si ripeta. Pala e picco in mano, Sindaco e operaio hanno lavorato alla sistemazione del gradino, con residenti e turisti che hanno ringraziato il primo cittadino per essersi messo a disposizione per il lavoro.

Un atto di buona volontà che avvicina la politica ai cittadini. Forse in un piccolo paese come Perinaldo è più facile, ma gesti come quello di oggi del Sindaco Di Donato sono molto importanti.