Ventimiglia: è tornata a casa e sta bene Sofia, la 14enne scomparsa all'inizio di giugno

Si sono concluse le ricerche di Sofia, la 14enne scomparsa da Ventimiglia il 1° giugno scorso. La giovane è in salute ed è stata accolta in una comunità per minori di Sanremo.

Nel pomeriggio di quel giorno era avvenuto l’ultimo avvistamento a Ventimiglia, in piazza Costituente, poi il nulla per oltre due mesi. La Polizia aveva attivato le indagini, coinvolgendo anche i reparti specializzati della Postale e delle Telecomunicazioni, per monitorare eventuali segnali telefonici e sui social network utili per il suo ritrovamento. Per oltre due mesi le pattuglie di controllo del territorio hanno mantenuto un alto livello di attenzione, verificando le informazioni pervenute, complici le numerose segnalazioni dopo la trasmissione televisiva di Rai 3 ‘Chi l’ha visto’ e della stampa locale.

Le attività di ricerca si sono interrotte ieri con il rientro della ragazza nell’abitazione di una parente. La stessa è stata sottoposta ad accurata visita medica ed è risultata in ottima salute. Gli agenti l’hanno ascoltata alla presenza di una psicologa del servizio sanitario ed è emerso che il suo allontanamento sia stato legato a motivazioni sentimentali, avendo la giovane raggiunto un giovane residente in Francia.

Adesso il ragazzo, appena maggiorenne, rischia di essere sottoposto ad indagine per il reato di sottrazione di minore. L’allarme, che aveva determinato l’apertura di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Imperia e il Tribunale dei Minorenni di Genova, è definitivamente rientrato. Anche i parenti della 14enne hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.