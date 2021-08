Sanremo: i detenuti responsabili dell'incendio in carcere saranno trasferiti, Pagani "E' servito a svegliare l'amministrazione"

"L'incendio forse è servito a svegliare l’Amministrazione Penitenziaria".

Così Fabio Pagani, Segretario Regionale UIL P.P, commenta la notizia del trasferimento in altre strutture dei due detenuti che hanno appiccato il rogo nel carcere di Sanremo. Entrambi erano stati salvati proprio dalla polizia penitenziaria, con un bilancio di quattro agenti intossicati.

La notizia del trasferimento è emersa a margine del sopralluogo alla casa circondariale di valle Armea, da parte del Provveditore e Direttore in missione. "È il momento di soluzioni univoche e costanti, - aggiunge Pagani - per questo chiediamo con insistenza al DAP che nei confronti dei detenuti violenti si adottino misure esemplari che, nel pieno rispetto della legge e di ogni garanzia, rendano più stringente il regime detentivo a cui devono essere sottoposti”.



"Continuiamo a sostenere che i trasferimenti dei detenuti violenti o che commettono gravi episodi è una soluzione opportuna ed intelligente – prosegue Pagani – ma cominciamo ad avere dubbi sulla volontà e sulla capacità dei dirigenti penitenziari di volerla trasformare in un modello innovativo e vincente. Per questo abbiamo chiesto, e continueremo a chiedere, a Petralia (Capo DAP) e al Ministro di Grazia e Giustizia, Cartabia che quella fase annunciata si trasformi in atti concreti e non solo in proclami di rito".



"La Polizia Penitenziaria non può essere l’agnello sacrificale alle criticità ataviche del sistema penitenziario. Occorre restituire dignità lavorativa e condizioni di sicurezza alle donne e agli uomini dei baschi blu. Solo così – conclude Pagani - lo Stato potrà recuperare credibilità ed autorevolezza all’interno dei gironi infernali delle nostre prigioni”