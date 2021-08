Civezza: da Giuseppe a Maria Maddalena, il prossimo Sindaco sarà la gemella dell'attuale

Il prossimo candidato a Sindaco di Civezza, piccolo centro dell’entroterra di San Lorenzo al Mare, sarà la sorella gemella dell’attuale primo cittadino. Lo scrive oggi l’agenzia Ansa.

Alle prossime elezioni Amministrative, in ottobre, si candiderà infatti Maria Maddalena Ricca, medico all’ospedale di Imperia e sorella di Giuseppe Ricca, attuale Sindaco. “Il 4 ottobre compio gli anni – ha dichiarato all’agenzia Ansa - e il regalo più grande è che non posso più candidarmi - afferma Giuseppe. Ormai i sindaci dei piccoli Comuni sono diventati dei capri espiatori. I miei primi dieci anni da sindaco sono stati una soddisfazione, gli ultimi cinque una sofferenza. I sindaci di piccole realtà sono costretti ad accettare decisioni piovute dall'alto. Ma al di là delle difficoltà sono felice di aver passato questi anni come punto di riferimento per i miei concittadini”.

Maria Maddalena si dichiara pronta: "Sono molto contenta. Siamo un bel gruppo e abbiamo voglia di lavorare. Mio fratello ci tiene tantissimo e io spero di essere all'altezza. Ho accettato questa sfida perché me lo hanno chiesto in molti anche se fare come o meglio di mio fratello sarà dura.