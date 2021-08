Sanremo: stasera le seconde dosi di vaccino riferite all'open night del 21 luglio, lunghe code al Palafiori (Foto)

Non è una vera ‘open night’, ma vista la coda si può considerare tale, questa sera al Palafiori di Sanremo. Si tratta, infatti, delle seconde dosi che richiamano quelle fatte il 21 luglio scorso.

In quell’occasione furono quasi 500 i vaccini somministrati, la maggior parte dei quali proprio come prima dose. Gli appuntamenti per la seconda sono stati dati oggi e, quindi, ecco la motivazione della coda che, grazie all’opera della protezione civile, è stata incolonnata di fronte all’ingresso con alcune transenne.

Sicuramente per chi dovrà fare il vaccino questa sera ci sarà da attendere parecchio ma, alla fine, oltre ad aver ottemperato al senso civico, ci sarà anche la possibilità di scaricare il tanto agognato ‘Green pass’.