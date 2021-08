San Lorenzo al Mare: questa sera alle 22.30 con il 'Teatro dell'Albero' lo spettacolo ‘Good Morning Blues’

Succede a San Lorenzo al Mare, con ingresso libero, a cura del Teatro dell'Albero e del Comune alle 22.30 di questa sera al porto comunale. Orario inconsueto per trascorrere insieme alla magia del Teatro la notte delle stelle cadenti. Il Blues farà da cornice con lo spettacolo ‘Good Morning Blues’.

Uno spettacolo che si snoda tra poesia e musica fuse in un dialogo intenso e coinvolgente fatto di rimandi e di variazioni proprio come nella migliore tradizione jazz. Parole e versi dei neri d’America; la voce a volte disperata del profondo sud che è all’origine del blues evocata dal suono rauco di un sax. Un concetto matematico afferma che le rette parallele si incontrano all’infinito e cioè nel punto infinito, non fatto di materia.

Il punto infinito deve essere qualcosa che assomiglia a questo: musica che diventa verso e verso che diventa musica. Due rette che apparentemente sono parallele, che hanno trovato il loro infinito. Due mondi che trovano la via attraverso la parola e il suono, unico canale che permane, predispone e ci lascia andare.