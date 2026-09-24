Arma di Taggia, a Villa Boselli lo scrittore Claudio Restelli protagonista della rassegna "Di Libro in Libro"

Giunge al suo quarto appuntamento “Di Libro in Libro”, la rassegna letteraria promossa dall'Associazione Culturale Gente comune con il patrocinio del Comune di Taggia e il prezioso supporto di Spazio Conad.

La serata di sabato 26 settembre 2026, con inizio alle ore 21:00 nella suggestiva cornice di Villa Boselli ad Arma di Taggia, vedrà protagonista lo scrittore Claudio Restelli con il suo romanzo "Luisa Zeni. Un sogno chiamato Italia" (Mursia).

L'opera riporta alla luce la vita eccezionale di Luisa Zeni, nata in un Trentino ancora sotto il dominio asburgico e guidata dal profondo desiderio di vedere la propria terra unita all'Italia. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la protagonista sceglie di mettere a rischio la propria vita diventando una spia per l'Esercito Italiano: una missione intrisa di coraggio e determinazione, sfidando il pericolo costante della cattura e della condanna a morte per tradimento.

A guidare il pubblico nel racconto della vicenda storica e umana di questa figura straordinaria saranno i relatori Marco Todaro e Angelo Botto. La serata sarà inoltre impreziosita dagli interventi musicali del maestro Andrea Romano e dalle letture sceniche dell'attrice Marinella Lanteri.

L'ingresso all'evento è libero e gratuito fino a esaurimento posti.