Turismo, domani l’assessore Berrino a Vallebona per la consegna della Bandiera Arancione

Domani sabato 7 agosto alle ore 11 nella piazza centrale di Vallebona l'assessore al Turismo Gianni Berrino parteciperà alla cerimonia di consegna della bandiera arancione.



“Le bandiere arancioni – dichiara Berrino – nascono in Regione Liguria in collaborazione con il Touring Club che poi lo ha portato in tutta Italia e viene attribuito ai Comuni che rispettano alcuni standard di qualità del territorio, dei prodotti, delle imprese per la valorizzazione turistica dell’entroterra". "Vallebona è uno dei nuovi Comuni liguri - insieme a Badalucco in provincia di Imperia - che hanno ottenuto la bandiera arancione, facendo salire a 17 il numero totale dei vessilli ricevuti. La Liguria ha ottenuto un grande risultato che va ad aggiungersi al primo posto in Italia per le bandiere blu“, conclude l'assessore.