L’assessore regionale Marco Scajola oggi ad Imperia, sabato a Tovo San Giacomo, Badalucco e Pontedassio

Un fine settimana ricco di impegni per l’assessore regionale Marco Scajola, questa mattina è stato invitato a visitare i Cantieri di Imperia, un’importante realtà imprenditoriale del territorio, un incontro per fare il punto sul futuro del settore della cantieristica navale. Domani l’assessore si recherà a Tovo San Giacomo e presenzierà, insieme al Sindaco Alessandro Oddo, all’inaugurazione dei nuovi alloggi a canone moderato e dell’edificio dell’ex scuola elementare completamente riqualificato; interventi realizzati grazie al contributo di Regione Liguria. Nel pomeriggio Scajola sarà presente a Badalucco, insieme al Sindaco Matteo Orengo e all’organizzatore Giampiero Boeri, in occasione della “Corrida”, evento dedicato ad adulti e bambini, sostenuto da Regione. Infine, l’assessore Scajola si recherà a Pontedassio, insieme al Sindaco Ilvo Calzia, per partecipare all’inaugurazione della prima panchina letteraria della Liguria. Un progetto organizzato dal Comune e promosso da Regione Liguria, volto a valorizzare la lettura, gli autori locali e le bellezze del nostro territorio.