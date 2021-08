Notte di San Lorenzo a Sanremo: Sandy Marton ospite al Boca Beach

Mancava un appuntamento per festeggiare la notte delle stelle nel migliore dei modi e il Boca Beach ha annunciato a sorpresa un evento con una delle voci più famose del secolo scorso: Sandy Marton.

L’autore di “People from Ibiza” si esibirà durante la cena di martedì 10 agosto presso il beach club, sarà possibile prenotare il proprio tavolo vista mare per poi trascorrere il resto della serata insieme a Sandy e alla selezione musicale revival di Maurizio Caresana.

Aleksandar Marton, nato il 4 Ottobre del 1959 in Croazia, si trasferisce a Milano negli anni 70’ iniziando la sua carriera discografica in Italia. Nel decennio successivo viene notato da Claudio Cecchetto che lo mette sotto contratto, sbalordito dalle sue capacita canore e di “teen idol” delle folle. La consacrazione avviene nel 1984 quando Sandy compone il suo brano dance che lo renderà famoso in tutto il mondo: People from Ibiza.

La sua carriera si arricchisce di successi e il suo personaggio diventa un simbolo degli anni 80’.

Il pubblico adulto della città dei fiori potrà tornare giovane per una notte in un evento mai visto prima al Boca Beach.