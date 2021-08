Diano Marina: domenica prossima, si rinnova l'appuntamento con 'DianAffari'

Domenica 8 agosto Diano Marina è in festa. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con DianAffari, la giornata commerciale dove fare shopping tra le bancarelle dei negozi per, per l'occasione, offrono sconti irripetibili.

Dianaffari è un'iniziativa della Confcommercio del Golfo Dianese, con il patrocinio di Comune di Diano Marina.

"Nelle vie del centro di Diano Marina - spiegano gli organizzatori -, tutte pedonali, si potrà passare una giornata in allegria, tra shopping e prodotti tipici, divertimento per i più piccoli e piacevoli sottofondi musicali, con i bar e ristoranti all'aperto e le bancarelle degli artigiani con i loro articoli unici. Domenica 8 agosto nelle vie del centro di Diano Marina, oltre allo shopping… c’è di più!".