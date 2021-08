Sanremo: partenza senza problemi del 'Green Pass', qualche preoccupazione sull'applicazione della norma

E’ una partenza assolutamente tranquilla, quella di Sanremo per l’obbligo del ‘Green pass’ secondo le nuove normative nazionali. Con la maggior parte dei clienti che prediligono stare all’aperto e anche grazie all’allargamento dei dehors con l’ordinanza ‘Spazio aperto’ del Comune, la città dei fiori è partita con tranquillità nelle richieste del pass verde.

I titolari di bar e ristoranti si sono attrezzati con l’applicazione gratuita di verifica dei Qr Code, ma rimangono ancora molto scettici sull’applicazione della normativa. Mentre in rete circolano ‘Green pass’ fasulli, in molti si chiedono come possa un gestore di locali controllare il codice e verificare che sia effettivamente della persona che lo mostra.

Secondo la maggior parte dei locali, infatti, sarebbe stato fondamentale far rispettare le norme di distanziamento e l’utilizzo delle mascherine, per contenere per quanto possibile il virus. Vero, verissimo anche se, proprio nelle scorse serate abbiamo notato diversi ‘eccessi’ in molti locali del centro, dove addirittura sono state allestite mini discoteche, con clienti che ballavano senza mascherina.

Questa mattina, ma anche all’ora di pranzo, non si sono verificati particolari problemi, visto che la maggior parte degli utenti si è seduta all’esterno dei locali. In una città tra l’altro stracolma di turisti, il lavoro per bar e ristoranti fortunatamente non manca e ora l’obiettivo si sposta sulla serata di oggi ma soprattutto quella di domani, quando potranno verificarsi i primi controlli delle forze dell’ordine.