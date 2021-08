Sanremo: eseguita l'autopsia su Mattia Di Lorenzo, secondo l'esame è morto per 'cause patologiche comuni'

E’ morto per ‘cause patologiche comuni’ il 35enne Mattia Di Lorenzo, impresario edile di Vallebona che, dopo aver subito un trauma ad un fianco, si è presentato qualche ora dopo in ospedale a Sanremo con forti dolori e che, aggravatosi dopo alcuni giorni, è morto nel nosocomio matuziano.

L’autopsia è stata eseguita questa mattina, dal medico legale Francesca Fossati, su disposizione della Procura di Imperia, che aveva chiesto di rinviare i funerali, previsti per ieri.

Inizialmente era trapelata la notizia secondo la quale Di Lorenzo aveva riportato il trauma cadendo da cavallo. Dall’esame autoptico è emerso che non si è trattato di un decesso per cause particolari e, quindi, la Procura darà il nulla osta per i funerali, chiudendo le indagini. Mattia Di Lorenzo si era presentato in pronto soccorso in condizioni serie ma non critiche. Successivamente è peggiorato ed è morto lunedì.