Covid: in provincia di Imperia, dati in crescita per positivi e ospedalizzati

Sono 166 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.257 tamponi molecolari e 3.801 test antigenici rapidi. Nella nostra provincia sono stati 43 i nuovi positivi, rispetto al savonese con 35, a Genova con 68 e a Spezia con 20. Aumentano i ricoverati su base regionale e nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 1.473.945 (+3257)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 479.755 (+3801)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 106.108 (+166)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.788 (+46)

Casi per provincia di residenza

Imperia 436 (+28)

Savona 276 (+13)

Genova 1.310 (-4)

La Spezia 463 (+2)

Residenti fuori regione o estero 56 (-2)

Altro o in fase di verifica 247 (-1)

Totale 2.788 (+46)

Ospedalizzati: 55 (+2); 13 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 11 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 14 (+3); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 10 (-2); 6 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 9 (-1); 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 6 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.438 (+21)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.954 (+120)

Deceduti: 4.366 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 309 (+25)

Asl 2 - 141 (-5)

Asl 3 - 549 (+31)

Asl 4 - 112 (+11)

Asl 5 - 310 (+22)

Totale - 1.421 (+84)