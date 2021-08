Green pass obbligatorio per tutti gli eventi a Riva Ligure, Giuffra "L'alternativa era annullare tutto"

"Diciamo a tutti di ricordarsi che l’alternativa non era tra continuare con le attività di intrattenimento con Green Pass o senza. Ma tra continuare od annullare tutto".

Parola del sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, in merito all'obbligatorietà del green pass. Non solo le attività private, anche i Comuni hanno dovuto fare i conti con la legge nazionale sulla certificazione verde, diventata obbligatoria anche per partecipare non solo agli eventi al chiuso ma anche a quelli all'aperto. "Da oggi, tutte le persone dai 12 anni in su che vogliono assistere alle nostre manifestazioni statiche od ancora che vogliono visitare il nostro SEM potranno farlo unicamente se in possesso del Green Pass" - spiega Giuffra.

"Convintamente, abbiamo ritenuto di andare avanti per riaffermare la vicinanza alle nostre imprese che stanno lavorando intensamente dopo mesi di sofferenze. - sottolinea il sindaco di Riva Ligure - Ed anche per mantenere quel minimo di normalità e spensieratezza che contraddistinguono l’estate. D’altronde, senza offerta di momenti di svago si mortifica il turismo. Cogliamo l’occasione per informare che, negli spazi immediatamente esterni alle aree destinate ad ospitare gli spettacoli, sarà obbligatorio indossare la mascherina".