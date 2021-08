Bordighera: obbligatorie le mascherine in occasione della 'Giornata Commerciale del Ribasso'

In occasione della prossima "Giornata Commerciale del Ribasso" in programma domenica 8 agosto, il Comune di Bordighera informa che, considerata la nota pervenuta dalla Prefettura in data 31/07/2021 ed alla luce della contingente situazione epidemiologica, il punto 13 dell’ordinanza n. 56 del 4/8/2021 che disciplina questo evento estivo, prevede l’obbligo di indossare la mascherina da parte degli operatori e dei clienti in tutta l’area adibita alla manifestazione.​ ​