Dal Principato di Monaco: il governo apre alla vaccinazione gratuita per tutti i dipendenti di ogni età

Dopo averlo aperto ai dipendenti over 40 non residenti, il Governo del Principato di Monaco ha deciso di estendere la vaccinazione gratuita a tutti i dipendenti del Principato, indipendentemente dall'età, completando così la propria strategia vaccinale, che si pone l'obiettivo di offrire copertura vaccinale a tutta la popolazione residente nonché ai suoi lavoratori.

Gli interessati possono contattare il Call Center al 92.05.55.00, raggiungibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, oppure online sul sito www.covid19.mc. Gli interessati saranno poi richiamati dalla segreteria medica del Centro Nazionale Vaccinazioni, per fissare un appuntamento al quale dovranno presentarsi muniti di documento di identità e attestato di attività professionale nel Principato.

Il vaccino sarà somministrato al termine di un consulto medico pre-vaccinale effettuato presso il Centro da un medico specialista in grado di fornire informazioni complete sul vaccino disponibile e indicherà se è possibile vaccinare, tenendo conto in particolare dell'eventuale anamnesi. L'appuntamento per l'iniezione di richiamo sarà fissato per la prima iniezione.

Il governo invita anche le persone di 60 anni e più che non sono state ancora vaccinate a farlo il più rapidamente possibile: “Perché solo la vaccinazione costituisce una protezione efficace per le persone anziane e, quindi, più vulnerabili al virus. Per i più piccoli, il vaccino è la soluzione più efficace per godersi l'estate proteggendo se stessi e gli altri. La vaccinazione rimane accessibile gratuitamente per i monegaschi e i residenti di età superiore ai 12 anni”.