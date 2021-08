Dal Principato di Monaco: disegno di legge del Governo per il vaccino obbligatorio agli operatori sanitari

Come si era impegnato a fare il Ministro di Stato, il Governo del Principato di Monaco ha presentato, martedì scorso il progetto di legge relativo all'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per alcune categorie di persone (lavoratori, volontari o studenti delle strutture sanitarie monegasche (ospedali, cliniche, ecc.). Ma anche in strutture di accoglienza per anziani o disabili, o anche a contatto con persone anziane o fragili.

“La vaccinazione – sottolinea il governo monegasco - protegge in modo molto efficace e affidabile, non solo le persone vaccinate ma anche le persone con cui sono in contatto. Pertanto, l'obiettivo della legge è proteggere i professionisti dai rischi particolari di contaminazione, ma anche per le persone vulnerabili o fragili di cui si prendono cura”.

Nnlla fase di ripresa epidemica che si sta vivendo a causa della variante Delta, confermano da Monaco, il 66% del personale delle strutture sanitarie ha ricevuto una prima dose di vaccino contro il Covid-19: “È imperativo aumentare ulteriormente la loro copertura vaccinale – prsoegue il Governo – per una misura aggiuntiva in modo da limitare il più possibile la diffusione del virus e garantendo la massima protezione”.

Caregiver e professionisti che lavorano con le persone vulnerabili, i volontari che svolgono questo tipo di missione dovranno essere protetti per proteggere gli altri. Il disegno di legge prevede essenzialmente la vaccinazione obbligatoria del personale infermieristico e non infermieristico (amministrativo, albergatori ed altri) di uno stabilimento, servizio o organizzazione la cui missione è accogliere o accogliere persone vulnerabili o fragili, anche se non direttamente in contatto con loro.

Chi, entro quattro settimane dall'entrata in vigore delle disposizioni del Governo, non giustificheranno né il loro programma di vaccinazione completo né un certificato di guarigione, sarà sospeso dalle funzioni a metà paga per quattro settimane poi senza stipendio.

Per chi non può essere vaccinato a causa di una controindicazione medica, sarà il medico del lavoro a dichiarare d'ufficio tale persona definitivamente inabile al lavoro. Il disegno di legge sarà esaminato dall'assemblea il 14 settembre.