Imperia: visita di commiato del Comandante Semeraro, il Sindaco “Ha fornito una contributo importante alla crescita della città”

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Civico la visita di commiato del Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, Giuseppe Semeraro, che nei prossimi giorni lascerà il capoluogo del Ponente ligure e prenderà servizio al Comando Generale delle Capitanerie di Porto a Roma.

Nel corso della visita, il primo cittadino ha ricordato il grande lavoro sinergico svolto dal Comune insieme alla Capitaneria in questi ultimi anni, con particolare riferimento agli ingenti investimenti sui lavori a difesa della costa. Il sindaco Scajola ha ringraziato il Comandante Semeraro per il contributo importante fornito per lo sviluppo e la crescita della Città e gli ha augurato buon lavoro per il prossimo incarico.

Durante lo scambio dei presenti, il Comandante ha donato al primo cittadino la medaglia della Capitaneria di Porto di Imperia con il tradizionale rito del passaggio attraverso una stretta di mano, simbolo di legame ed amicizia.