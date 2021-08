Grandinata di stanotte nella nostra provincia: anche l'On. Di Muro si occupa dei danni agli agricoltori

“La grandinata di stanotte è stata devastante. Mi stanno segnalando ingenti danni alle aziende agricole del nostro territorio, proprio in questo momento in cui si stavano gradualmente riprendendo dai periodi più bui della pandemia, non ci voleva”.

Interviene in questo modo l’On. Flavio Di Muro, che si sta adoperando dopo aver appreso dei danni della grandinata. “Mi vengono inoltre segnalati danni ai privati – prosegue - a loro veicoli e immobili. Esprimo la mia sincera vicinanza e garantisco tutto il mio impegno affinché il Ponente non sia lasciato solo”.

“Sono in costante contatto con il Vicepresidente della Regione e Assessore all'agricoltura Alessandro Piana – termina Di Muro - per condividere e intraprendere le opportune iniziative a tutela dei nostri cittadini e delle nostre imprese colpite".

“La violenta grandinata che ha colpito la Liguria nelle ultime ore lascia interdetti perché ha vanificato il lavoro di mesi e gli sforzi di chi lavora quotidianamente a presidio del territorio producendo vere e proprie eccellenze. Ho già fissato sopralluoghi su vigneti, oliveti, serre e sarà mia cura, nelle prossime ore, accertarmi dell'entità dei danni". Lo dichiara il vice presidente di Regione Liguria con delega all'Agricoltura Alessandro Piana, che prosegue: "Il clima impazzito di questa estate già siccitosa e l’eccezionalità dell'evento mi portano a chiedere indennizzi straordinari. Ho convocato per l'inizio della settimana con urgenza le associazioni di categoria e gli uffici di Regione Liguria per predisporre un piano di ristori e chiedere al Ministero risposte adeguate. Vista la crescita, negli ultimi anni, di eventi di questa portata dovremo cercare delle soluzioni nella prossima Commissione Politiche Agricole che affrontino con pervasività e maggiore forza gli eventi calamitosi".