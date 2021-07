Ventimiglia: l'On. Di Muro scrive al Ministro, prorogata l'ordinanza per gli spostamenti transfrontalieri entro 60 km

E' stata prorogata l'ordinanza, fino alla fine di agosto, che consente gli spostamenti entro i 60 km anche tra Italia e Francia. La conferma arriva dall'On. Flavio Di Muro (Lega) che, martedì scorso aveva scritto in merito al Ministro della Salute, Roberto Speranza.

L’ordinanza, infatti, avrebbe cessato la sua efficacia ieri e, teoricamente da oggi non ci si sarebbe potuti spostare tra i due confini a cavallo di Italia e Francia. “Le misure – evidenzia Di Muro nella lettera al Ministro – richieste dalla Lega e in passato oggetto di emendamenti e ordini del giorno accolti dal Governo, sono di importanza fondamentale per l’economia dei territorio di frontiera, la cui ripresa è strettamente legata a questi spostamenti. Ma anche per la continuità delle relazioni di moltissime famiglia che, nonostante il confine sono separate da pochissimi chilometri”.

Di Muro aveva confermato la necessita di prevedere la prosecuzione di un regime speciale di esenzione per gli spostamenti, la cui limitata distanza territoriale ne rende inappropriato l’inquadramento tra gli spostamenti da e per l’estero. Ieri il Ministro ha confermato il prolungamento delle misure per un mese, per buona pace di chi vive al confine. "Ringrazio il Ministro per l'immediato interessamento per aver accolto questa istanza di buon senso".