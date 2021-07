Parco delle Alpi Liguri: dopo la nomina di Alessandri, vice Presidente il Consigliere di Pigna Cristian Rodini

Dopo la nomina di Alessandro Alessandri (Sindaco di Pieve di Teco) quale Presidente, si è l'insediamento del Consiglio del Parco delle Alpi Liguri.

Come vice Presidente è stato nominato il consigliere delegato di Pigna, Cristian Rodini. "Ritengo che la Val Nervia meritasse questo riconoscimento – ha detto Rodini - per vastità territoriale e crescente sviluppo del turismo outdoor, senza dimenticare le nostre eccellenze enograstronomiche. Ringrazio il Consiglio ed il Presidente Alessandri per la fiducia accordatami. Mi impegnerò per una sempre crescente sinergia con le altre valli del Parco".

Completano il Consiglio Piero Pelassa, Renato Adorno e Lorenzo Cortelli.