Monesi Young: domani una escursione sulla 'Alta Via dei Monti Liguri', il Monte Galero

Monesi Young si sposta in montagna per una giornata sull’Alta Via dei Monti Liguri. Per aderire bisogna iscriversi ed essere soci di Monesi Young, la quota di partecipazione è di 10 euro (gratuita sino ai 18 anni) e dotarsi di tutte le misure di sicurezza per ridurre i rischi della diffusione del virus Covid-19, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni dell’ordinanza regionale. Il regolamento è scaricabile dal sito www.myben.it.

Il monte Galero è una delle ultime vette delle Alpi Liguri, prima del lento digradare verso la Liguria, spartiacque fra la provincia di Savona e quella di Cuneo. E’un gigante isolato, attraversato dall’Alta Via dei Monti Liguri, un antico punto di passaggio.

Il ritrovo è a Ormea nella piazza principale alle 8.30. Per informazioni chiamare o scrivere a Marina, guida ambientale escursionistica, 337/1066940.