Diano Marina: domani e dopodomani, appuntamento con 'Divertiamoci a Diano'

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto si svolgerà a Diano Marina "Divertiamoci a Diano". Stand di prodotti tipici locali e non, hobbistica ed a cura dei commercianti. Sabato sera si svolgerà la Serata hawaiana e la città si colorerà di palloncini colorati con i commercianti vestiti a tema. Sì esibiranno: presso birreria Mi e Ti in piazza Martiri ore 21.30 la Premiata Banda- al Bar Jolly in via Genala ore 21.30 The Jokers blues band- da Eros Cafè in via Genova ore 21.30 i Groove Machine- all'Enoteca del Vico in via Nizza ore 21.45 Armando Parisano-al Solito Posto in via Milano ore 21.30 Daniele Reviglio djset- da Tirabuscion in c.so Roma ang. via Cairoli ore 22.30 gli A-trio- da 4 Null- Vier in Corso Roma ore 21.30 i Blue Sugar- dal ristorante pizzeria al 116 Officina del Gusto in Corso Roma Duccio Devo ti.



La manifestazione è offerta a turisti e residenti dai commercianti della città degli aranci aderenti alla iniziativa.