Sul Cpr Ventimiglia interviene l’Assessore regionale Benveduti: “Una buona soluzione temporanea”

“Non è certamente la soluzione all'annoso problema dell'immigrazione clandestina, che deve essere contrastata alla fonte e nelle tante realtà che vi speculano sopra, ma contribuirà in maniera emergenziale a mitigare gli effetti che questo incontrollato afflusso determina, in particolare in zone sensibili e di confine come quella di Ventimiglia”.

Lo ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza, all'Immigrazione ed Emigrazione di Regione Liguria Andrea Benveduti: “È l'obiettivo del centro per il rimpatrio dei migranti che l'onorevole della Lega Flavio Di Muro propone di creare nella cittadina del ponente ligure e che, come assessore alla Sicurezza e all'Immigrazione di Regione Liguria, mi sento di condividere, ovviamente, come misura temporanea, in attesa che un governo metta mano finalmente in maniera strutturale a tale drammatica problematica, in modo che si possano offrire soluzioni di vivibilità per tutti, auspicate da tempo dalla comunità".