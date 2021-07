Sanremo: proposta della Confesercenti ad Asl e Comune "Facciamo i vaccini anche al mercato"

Che l’obbligo del ‘Green pass’, per poter accedere a bar e ristoranti e per altre situazioni di vita sociale, abbia generato una ‘voglia di vaccinarsi’ che prima non c’era sembra ormai lampante. Anche se i cosiddetti ‘No Green Pass’ o ‘No vax’ che dir si voglia hanno annunciato nuove manifestazioni per sabato, le ‘Open night’ sul territorio stanno funzionando.

Proprio per questo non sono da escludere nuove iniziative per invogliare chi non ha ancora deciso di vaccinarsi, anche e soprattutto per mancanza di tempo o per ragioni di vario genere. E che ne dite di fare il vaccino quando si va a fare la spesa? No, non è una boutade ma una proposta precisa, che è stata fatta all’Asl 1 Imperiese e al Comune dalla Confesercenti (Mimmo Alessi, Dario Bruno e Sergio Sartor) del Mercato Annonario di Sanremo.

Al centro del mercato, dove dovrà sorgere il previsto bar, c’è infatti dello spazio per poter allestire una zona in cui medici e operatori sanitari potranno somministrare il vaccino. Dagli operatori dell’Annonario confermano che, nel caso in cui l’azienda sanitaria e il Comune accettino la proposta, organizzeranno gli ‘Open day al Mercato’ nei giorni di minor affluenza. Quindi non il martedì e sabato, per evitare che si possano provocare resse ed eventuali assembramenti.

Ma l’idea può essere buona, per andare incontro a qualcuno ancora titubante sul vaccino, a chi ha poca voglia di spostarsi verso Taggia o chi non vuole uscire la sera. Al momento è stata inviata la proposta in Comune e la decisione deve ancora essere presa, ma non servirebbero attrezzature particolari per allestire il centro vaccinale al mercato, tranne ovviamente un minimo di organizzazione per farlo.

Una proposta dei commercianti dell’Annonario, che vuole sensibilizzare tutti all’importanza del vaccino, in questo particolare momento di ‘scontri’ verbali su social e non solo, tra chi è favorevole e chi è contrario.