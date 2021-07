Sanremo: il Boca Beach nuovo trend della spiaggia che accontenta tutti

È passato appena un mese dall’inaugurazione del Boca Beach, ma il nuovo stabilimento sembra già essere la nuova icona dell’estate a Sanremo. Il beach club accontenta davvero tutti coloro che sono alla ricerca di comfort particolari: coppie, famiglie, gruppi di amici e turisti stranieri.

La ristorazione? Sapori davvero unici che accontentano i palati più raffinati, ma anche i clienti della spiaggia che si accontentano di un buon piatto freddo tra insalate e poke. L’aperitivo al tramonto è già un punto di riferimento per tutti, dal chiringuito ai lettoni sulla spiaggia, si fa la fila per sorseggiare un drink osservando l’orizzonte, specialmente il martedì durante l’appuntamento Ritual caratterizzato da un dj set di musica chill out e deep fino al calar del sole.

Ogni weekend lascia spazio al Picnic, il nuovo format di spettacolo con show, performance e molto altro che inizia dal pranzo per proseguire lungo il pomeriggio.

I comfort trovano soluzioni in ogni direzione: il nuovo bus navetta è a disposizione degli hotel per accompagnare i clienti presso il beach club andata e ritorno, il nuovo “tender service” offre la possibilità di sbarco agli ospiti provenienti dal mare, il parcheggio privato gratuito per i commensali del ristorante, il servizio massaggi e molto altro a completare un quadro già ricchissimo di offerte.

Il nuovo video di presentazione attrae l’attenzione di tutti i curiosi che ancora non hanno scoperto questa nuova realtà.