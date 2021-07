Molini di Triora: volontari in azione per la pulizia e la messa in sicurezza della strada per Glori

Nuova giornata di pulizia e messa in sicurezza lungo le strade comunali di Molini di Triora. Questa volta i volontari si sono messi al lavoro sulla via per Glori e sulle mulattiere. Un gruppo numeroso quello che ha visto in azione anche il presidente del consiglio comunale Gianluca Ozenda, il vicesindaco Danilo Marvaldi e alcuni operai comunali.



L'opera di pulizia e sfalcio delle strade comunali sta interessando da diverse settimane Molini di Triora e le sue numerose frazioni. Ai volontari è arrivato il grazie del sindaco Manuela Sasso.



L'eliminazione della vegetazione ai lati della carreggiata permette di avere una migliore visibilità circa ostacoli o pericoli e quindi contribuisce sensibilmente a migliorare la sicurezza delle strade. Un'attività importante, se si considera il momento di maggior afflusso di turisti per l'estate.