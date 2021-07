Bordighera: rischia di capottarsi in via Veneto e finisce sul fianco, lievi ferite per una donna di 70 anni (Foto)

Stava transitando in via Vittorio Veneto a Bordighera quando, per cause ancora in via d’accertamento, è finita su un fianco. E’ accaduto poco dopo le 17 in via Vittorio Veneto a Bordighera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato il conducente a uscire dall’auto, dove era rimasto incastrato. Con i pompieri anche il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Municipale.

Il conducente, una donna di 70 anni, ha riportato lievi ferite ed è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.