San Biagio della Cima: domani al polivalente, presentazione libro 'Frontiera Judaica – Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal medioevo alla Shoa'

Domenica 25 luglio, alle ore 21,00, sulla terrazza del centro polivalente “Le rose”, a San Biagio della Cima, avrà luogo il terzo appuntamento degli “Itinerari di Letteratura d’estate”. Verrà presentato il libro “Frontiera Judaica – Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal medioevo alla Shoa” a cura di Alessandro Carassale e Claudio Littardi, Fusta Editore. Introduce Beatrice Palmero e saranno presenti i curatori e alcuni degli autori dei testi.

Il libro, curato da Carassale e Littardi, raccoglie contributi di diversi autori intorno al tema della prenza ebraica nel contesto ligure e provenzale in un ampio periodo storico, prendendo in esame relazioni sociali, rapporti economici, tradizioni agricole legate alla coltivazione delle palme e dei cedri per i culti religiosi, fino alle tragiche vicende legate alle persecuzioni razziali. Fra gli autori che hanno contribuito troviamo: J.L. Panicacci, Paolo Veziano, Antonio Musarra e Gian Paolo Lanteri, Andrea Zanini.