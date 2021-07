Imperia, incontro tra il consorzio 'Mete di Liguria' e artista internazionale Stefano Faravelli

Si è svolto ieri, alle ore 17:30, ad Imperia, l’incontro con l'artista internazionale Stefano Faravelli, organizzato dal Consorzio Mete di Liguria. Il consorzio tutto al femminile, che si occupa di turismo ed accoglienza in dimore di charme nel nostro ponente, ha scelto l’artista Faravelli per dipingere la “Cartina d’Autore”.

La Vicepresidente Rosanna Brun ha raccontato dello spirito del Consorzio. "Mete di Liguria, ha affermato, è composto da sei donne in movimento, che hanno restaurato con grande cura le loro case di famiglia per accogliere coloro che, stanchi di una vacanza mordi e fuggi, desiderano vivere un soggiorno diverso, assaporando i profumi di una terra ancora per la maggior parte segreta. Ci dedichiamo a tutti coloro che non si sentono semplici clienti, ma ospiti, e a tutti coloro che non si sentono turisti ma viaggiatori".