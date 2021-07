Sanremo: incendio di domenica a Coldirodi, i residenti di via Rambaldi tornano a chiedere la rimozione dei detriti (Foto)

“Abbiamo chiamato più volte il Comune, ci siamo rivolti direttamente al Sindaco ed ora abbiamo anche interpellato il Prefetto, perché la situazione è al limite della sopportazione, soprattutto con il caldo che si sta vivendo in questi giorni”.

Sono le parole dei residenti di via Rambaldi 10, in frazione Coldirodi a Sanremo dove domenica scorsa un appartamento è andato completamente distrutto, nessuno è intervenuto per rimuovere le masserizie in strada.

Già mercoledì scorso, gli stessi residenti avevano chiesto al nostro giornale di fare un appello, affinchè ci fosse un intervento per ripulire l’area ma, al momento, nessuno ha rimosso i rimasugli dell’incendio. “Chiediamo che venga fatto qualcosa al più presto – terminano – perché la situazione è ormai insopportabile”.

Dal Comune riferiscono che la rimozione dei detriti spetta al proprietario dell'alloggio incendiato e, se entro alcuni giorni non sarà fatto, se ne occuperà palazzo Bellevue, ovviamente addebitando dopo l'importo al proprietario.