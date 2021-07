Sanremo: furto di un quadro antico da palazzo Borea D'Olmo, gli inquirenti stanno svolgendo indagini

Un quadro antico, del grande valore affettivo per il proprietario, è stato rubato da Palazzo Borea d’Olmo, in via Matteotti a Sanremo. E' stato il proprietario di un appartamento, da cui è stato rubato il dipinto, a dare l’allarme.

Del caso si sta occupando la Polizia, che ha svolto una serie di rilievi. Al momento non si hanno altre informazioni sul furto, che potrebbe essere stato messo a segno dai malviventi, che si sarebbero arrampicati sulle impalcature.

Ora gli inquirenti stanno visionando le telecamere presenti nella zona, per cercare di ricostruire la vicenda.