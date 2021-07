Bordighera: il Comune ricorda il divieto di accendere fuochi per lo stato di grave pericolosità per gli incendi

Il Comune di Bordighera ricorda che, con decreto n. 4445 del 21 luglio 2021 del Responsabile del Centro Operativo Regionale, è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Pertanto, in tutti i boschi ed in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi ove si possa creare un pericolo di incendio, a partire da domani è vietato:

- accendere fuochi di qualsiasi tipo

- far brillare mine

- usare apparecchi elettrici o a fiamma per tagliare metalli

- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace

- fumare o compiere altre attività che possano comunque creare pericolo

E’ consentito accendere fuochi unicamente nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, solo se dotate di specifiche strutture fisse. Il Numero Unico d’Emergenza è il 112 ed il Numero Verde Salvaboschi 800807047.