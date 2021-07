Ventimiglia: taglio del nastro per la riapertura della LIDL di Roverino, presente anche il sindaco Scullino

Inaugurazione questa mattina per la riapertura della LIDL di Roverino dopo i lavori di ristrutturazione.

A tagliare il nastro, questa mattina, è stato il sindaco Gaetano Scullino in persona. Il lavoro eseguito apporta il miglioramento di un servizio utile ai cittadini insieme alle altre attività in un contesto urbano residenziale a ridosso del centro.