Sanremo: le borse drenanti de 'La Rinascita Lilt' già in funzione, un dono semplice ma importante (Foto)

Nei giorni scorsi la presentazione e, da subito l’entrata in fuzione delle borse ‘drenanti’ per le pazienti di senologia dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

Un dono piccolo e semplice, ma importantissimo per chi deve subire una brutta malattia che colpisce anche il morale.

La referente de ‘La Rinascita Lilt’, Deliana Misale, ha così commentato: “Progetti ‘semplici’ pensati con le Donne per le Donne. Le borse porta drenaggio – spiega Deliana Misale del gruppo ‘La Rinascita’ di Lilt - saranno utili in un momento delicato che affronteranno le pazienti con patologia mammaria. Ma custodiranno il pensiero d’affetto, ingrediente essenziale per chi le ha pensate, tagliate, cucite e realizzate, rendendole modelli unici come le donne che le indosseranno. Facendo tesoro delle esperienze di ex pazienti – prosegue Misale - e dell’arte del saper ricamare, anche intorno a cicatrici dell’anima, verso una nuova rinascita. Un grazie sentito a tutte le donne di ‘Sanremo Ricama’, del servizio Lilt ‘La Rinascita’, dei professionisti dell’Asl 1 e della Breast Unit importanti e preziose realtà territoriali”.