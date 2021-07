Riva Ligure: questa sera in piazza Matteotti il 1° Memorial Maestro Antonello Ascheri

Questa sera alle 21.15 in piazza Matteotti a Riva Ligure si svolgerà il 1° Memorial Maestro Antonello Ascheri.

L’Assessorato al turismo e manifestazioni retto da Francesco Benza, a distanza di pochi mesi dalla scomparsa del maestro Antonello Ascheri, ha voluto dedicare un evento all'interno del calendario manifestazioni 2021 per ricordare un concittadino che si è distinto nel panorama culturale e sociale della provincia di Imperia e non solo. Antonello è stato insegnante di Religione Cattolica presso vari Istituti Comprensivi della provincia di Imperia, catechista, si approccio alla politica per diventare consigliere comunale. Ha partecipato attivamente alla promozione della storia e tradizoni locali partecipando con le sue poesie, i suoi romanzi e racconti a molte rassegne letterarie.