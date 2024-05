Bordighera inaugura “Dedicato a te…”, mostra omaggio alla vita di Giancarlo Golzi (Foto e video)

Una mostra dedicata alla vita di Giancarlo Golzi è stata inaugurata questa sera a Bordighera alta. “Dedicato a te…” è un omaggio al batterista dei Matia Bazar e del Museo Rosenbach.

L’evento è stato organizzato da A Pria Presiuza in collaborazione con la famiglia Golzi in occasione del concerto dei Matia Bazar che andrà in scena domani, sabato 11 maggio, alle 21.30 sulla Spianata del Capo e dell'intitolazione al "Capitano" del Teatro del Palazzo del Parco prevista domenica 12 maggio alle 16.45.

La mostra “Dedicato a te…”, allestita nel centro storico, potrà essere visitata fino a martedì 14 maggio, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.