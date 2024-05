Sanremo: domenica prossima appuntamento alla pista di atletica leggera con la 'Baby Maratona'

Torna domenica prossima a Sanremo la “Baby Maratona” organizzata dall’assessorato al turismo guidato da Giuseppe Faraldi (alla pista di atletica). Giunta all’edizione numero 24, è una manifestazione sempre molto attesa dalle famiglie, perché capace far divertire tantissimi bambini.

“Un appuntamento – dichiara l’assessore Faraldi – che riscontra sempre tanta partecipazione perché si offre come un momento di festa per i più piccoli e di aggregazione per le famiglie che ci cimentano in una vera e propria corsa, promuovendo altresì l’attività fisica e lo sport”.

Domenica si svolgeranno 16 gare non competitive, per i bambini nati tra il 2013 al 2021. Previste anche le ‘gare’ per mamme e papà. La ‘Baby maratona’ di domenica raggiunge la 24a edizione e, come negli ultimi dieci anni, sarà intitolata all’ex sindaco, Giovenale Bottini.

Le iscrizioni saranno raccolte dalle 8.30 mentre il via sarà dato alle 10.