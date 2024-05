A San Lorenzo al mare incontro ‘Dalla parte delle Mamme’ di Fratelli d’Italia

Domani, sabato 11 maggio, a San Lorenzo al mare in Piazza Garibaldi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, è in programma un incontro organizzato da Fratelli d’Italia ‘Dalla parte delle Mamme’

“É molto importante far sapere tutto quello che ha fatto il governo Meloni per sostenere le madri italiane” - dichiara Lorenza Bellini, Presidente del circolo territoriale di FDI “Golfo delle Torri. “Aumento dell’assegno unico, assegno di inclusione, più attenzione alle famiglie e ai fragili, incremento dei congedi parentali, importanti sgravi per gli asili nido dal secondo figlio, misure per i mutui per l’acquisto della prima casa, sgravi per chi assume donne e mamme… queste e tante altre sono le misure adottate, ne parleremo domani a San Lorenzo” conclude.