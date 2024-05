Santo Stefano al Mare: domani la presentazione di 'Farfalle di Pietra' del giornalista Giulio Geluardi

Il libro "Farfalle di Pietra", di Giulio Maria Geluardi (editore Fusta) sarà presentato domani alle 16,30 nella Sala Polivalente (Lungomare Colombo 76) di Santo Stefano al Mare. L'iniziativa è dell'associazione culturale Il Timone presieduta da Ines Bulgarelli. Dialogheranno con l'autore Lucio D'Aloisio e Marco Silvano Corradi.

Giulio Geluardi, già giornalista dell'Ansa e La Stampa, redazione centrale di Torino, molto conosciuto comunque in provincia anche per l'importante ruolo (presidente del comitato scientifico) che riveste nell'ambito della Fiera del Libro di Imperia, è alla prima (felice) esperienza come scrittore di romanzi.

La trama si dipana in un parco dove viene trovato morto, impiccato, un noto studioso. Sulla vicenda intervengono i carabinieri forestali che via via scopriranno un intreccio malavitoso che investirà tecnici e politica. L'entomologo di fama internazionale, Federico Boitani, è stato assassinato per impedire che la sua scoperta...

Protagonista, nel parco dei Due Laghi, tra Basilicata e Campania, il luogotenente Lino Morandi con il fido brigadiere Stefano Ambrosio. Il primo, dopo aver a lungo lottato contro le ecomafie, pensava di ritrovare nel parco un po' di tranquillità immerso in quella natura che ha sempre amato. Invece...

Il romanzo presenta momenti quasi idillici e bucolici, con la natura grande protagonista, in una trama dove il campeggia il giallo mentre, in alcuni momenti, il ritmo diventa quello del thriller. Traspare, nel libro, il grande rispetto di Geluardi, evidentemente ambientalista, nei confronti della natura, messa in pericolo dall'uomo, sia per la sfera vegetale che quella animale.