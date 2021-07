Un gruppo di residenti sul lungomare di Ventimiglia: “Costretti a vivere con le finestre chiuse in piena estate a causa del parcheggio e della musica sfrenata”

Continua l’incubo per gli abitanti ventimigliesi residenti nei pressi del parcheggio sul lungomare dove un tempo sorgeva l’ex calzaturificio ‘Taverna’.



"L’area in totale abbandono e degrado - scrivono i residenti della zona - è un pericolo per la nostra salute a causa del sollevamento di polveri che si depositano sui balconi degli edifici circostanti e potenzialmente pericolose per la salute di tutti. Della questione ne abbiamo informato l’ASL, il Comune, l’ARPAL e il proprietario dell’area ceduta in comodato. Risultato? Tutti sembrano indifferenti al problema. La stessa Amministrazione comunale risulta essere miope a tutto ciò. A completare il degrado stanno contribuendo gli immancabili schiamazzi notturni e le frequenti risse degli avventori dei due locali circostanti: l’ultima questa notte, verso le ore 3.00, ha coinvolto un quarantina di persone ed è stata particolarmente violenta, costringendoci ad uscire, allarmati, sui balconi. Chiediamo provvedimenti urgenti perché preoccupati per la nostra sicurezza ed incolumità personali".